Боец UFC Колби Ковингтон в своем Твиттер-аккаунте опубликовал ролик, записанный в момент встречи «звезды» с американским президентом Дональдом Трампом. На нем можно увидеть, как после рукопожатия Колби предпринимает попытку поцеловать руку главе Белого дома. Однако Трамп моментально отстранился, из-за чего попытка оказалась неудачной.

Сам президент заявил, что наблюдает за Ковингтоном и восхищается его победами. На встрече он пожелал Колби удачи в следующем поединке и выразил надежду на то, что «это будет отличный бой и великолепный вечер».

Колби с 2014 года является участником UFC. За время карьеры он выиграл 15 боев и уступил соперникам в двух поединках. Бой, о котором говорил Трамп, состоится 19 сентября. В нем сойдутся Ковингтон, являющийся временным чемпионом в своей весовой категории, и Тайрон Вудли.