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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что обвинения украинских властей и активистов в адрес Владимира Путина – это попытка найти виновного в собственных грехах. Он пояснил, что коррупционные схемы, постоянное воровство средств на таможне, а также многие другие факты украинской действительности – это отнюдь не вина российского президента.

По мнению журналиста, Украина сама себя стремительно разваливает. Он отказался комментировать ситуацию с Донбассом и Крымом, в которой уже нельзя повернуть назад. Но заявил, что сейчас у Украины имеется реальный шанс сохранить себя в существующих границах. И это шанс необходимо использовать.

Гордон также рассказал, что официальная Москва давно заявляла о катастрофе, которая ждет Украину из-за тупости, жадности и наглости властей государства.

Напомним, что украинская тема поднималась на последнем заседании ООН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во всем, что происходит с Украиной, виновна Россия. Однако какими-либо доказательствами этого польская сторона не обладает, так как иначе они были бы представлены.

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