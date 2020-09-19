Администрация города Среднеуральск, расположенного в Свердловской области, сообщила, что переселение людей из аварийных зданий было перенесено на год.

В результате местным жителям придется провести в полуразрушенных домах еще один зимний период. Информация о переносе переселения была размещена на официальном портале городских властей. В нем говорится, что граждане будут выселены из аварийных зданий и заселены в новые жилые помещения в срок до 1 августа и 1 октября следующего года.

Чиновники пока никак не прокомментировали данную новость, поэтому неизвестно, с чем именно связан перенос. Что касается аварийных домов, то их в Среднеуральске насчитывается десять штук. Большинство из них находятся на улице Свердлова.