читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Администрация города Среднеуральск, расположенного в Свердловской области, сообщила, что переселение людей из аварийных зданий было перенесено на год.

В результате местным жителям придется провести в полуразрушенных домах еще один зимний период. Информация о переносе переселения была размещена на официальном портале городских властей. В нем говорится, что граждане будут выселены из аварийных зданий и заселены в новые жилые помещения в срок до 1 августа и 1 октября следующего года.

Чиновники пока никак не прокомментировали данную новость, поэтому неизвестно, с чем именно связан перенос. Что касается аварийных домов, то их в Среднеуральске насчитывается десять штук. Большинство из них находятся на улице Свердлова.

Вам может понравиться

Ефремов отправил письмо поклоннице из СИЗО

Михаил Ефремов ответил на послание одной из поклонниц и написал, что у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В мультсериале “Южный парк” появится серия про пандемию коронавируса

На видеосервисе YouTube появился тизер специальной серии мультипликационного сериала South Park. Новый… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Жители Подмосковья смогут узнать о включении отопления онлайн

В подмосковном Минэнерго сообщили, что благодаря специальному интернет-сервису жители региона смогут в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 сентября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 19 сентября – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 сентября – дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Королев: погода, 19 сентября – , до 0 °C | Подольск: погода, 19 сентября – пасмурно, до 10 °C | Армавир: погода, 19 сентября – небольшая облачность, до 18 °C |