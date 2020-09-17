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В подмосковном Минэнерго сообщили, что благодаря специальному интернет-сервису жители региона смогут в любое время получить информацию о запуске отопления в их домах.

Эти сведения должны будут появиться на «Карте ресурсообеспечения МКД» до конца текущей недели. Для нахождения нужных данных необходимо просто перейти на сайт mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map и выбрать необходимое многоквартирное здание. На этом портале можно также подписаться на отправление уведомлений. В подъездах домов планируется позднее развесить объявления с QR-кодом, перенаправляющим прямо на этот сервис.

На портале будут размещены телефонные номера всех управляющих компаний Подмосковья. Пользователи смогут также оставлять сообщения для администрации городских округов с жалобами на предоставление недостаточно качественных услуг ЖКХ.

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