На Камчатке завершено расследование дела об изнасиловании 13-летней девочки. Следственные органы установили, что над ней надругался двоюродный брат 1993 года рождения. Сейчас ему предъявлено обвинение, а дело передано в суд.

Произошел этот инцидент еще в июне. Житель села Соболево взял сестру покататься на мотоцикле. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин отвез девочку в лес где надругался на ней, применив физическую силу. Следователи сообщают, что за это преступление родственник изнасилованном им девочки может получить до 20 лет тюремного заключения.

Совсем недавно в том же самом районе Камчатки проводилось похожее расследование. Жители одного из сел заметили, что несовершеннолетняя девочка беременна, и связались с правоохранительными органами. В ходе следствия выяснилось, что ее растлил студент, который еще и регулярно спаивал свою подругу.