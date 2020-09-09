В управлении СК РФ по Курганской области сообщили о завершении расследования убийства 84-летнего мужчины, проживавшего в городе Шадринск. Преступление совершил его собственный сын.

Согласно версии следствия, данный инцидент произошел в конце июня текущего года в вечерние часы. 59-летний обвиняемый находился в своем доме вместе с отцом. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре между ним и его родителем возник спор, который перерос в драку. Мужчина в приступе ярости задушил пострадавшего.

Родственники погибшего сообщили о его кончине. В ходе судебно-медицинской экспертизы правоохранители выяснили причину смерти пенсионера. Подозреваемый был задержан и арестован. Следователи собрали необходимые доказательства и направили дело в суд.