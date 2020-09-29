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Возглавляющий ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что помирить Армению и Азербайджан будет невероятно сложно, так как в Нагорном Карабахе «все пропитано кровью». Он предложил три своих варианта разрешения вооруженного конфликта, вспыхнувшего с новой силой.

Первый из них – царский вариант. Поступить так, как делал царь – дать оружие обеим сторонам, чтобы они в бою создавали правила и решали, кто из них достоин владеть Карабахом. Второй – это вхождение обеих кавказских республик в состав РФ.

Наконец, третий вариант – признание НКР территорией Российской Федерации. В этом случае, по мнению Жириновского, будут довольны обе стороны.

Также лидер ЛДПР сообщил, что заявление Госдумы РФ о вооруженном конфликте в НКР сейчас вряд ли будет интересно и Армении, и Азербайджану.

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