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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что является противником захоронений в стенах Кремля. Он предложил перезахоронить останки Леонида Брежнева в его родном городе – в Набережных Челнах.

Также, по мнению Жириновского, необходимо перезахоронить и остальных политических деятелей, которых во времена Союза хоронили в кремлевских стенах. Глава ЛДПР уверен, что их останки должны находиться рядом с родственниками и членами семьи.

Жириновский подчеркнул, что давно выступает в поддержку переноса захоронений. Он уверен, что кощунственно устраивать кладбище там, где живущие ныне в буквальном смысле слова «танцуют на костях». Ведь в Кремле регулярно устраиваются разнообразные соревнования, многочисленные концерты. Кроме того, здесь регулярно отмечается Новый год и многие другие праздники.

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