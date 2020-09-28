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В управлении МВД по Калужской области сообщили о том, что на территории Малоярославецкого района молодая женщина ударила супруга ножом.

Согласно имеющимся сведениям, 26-летняя обвиняемая пришла домой и начала заниматься хозяйством, мешая мужу отдыхать. Мужчина упрекнул жену, из-за чего между ними началась словесная перепалка, которая вскоре перешла в драку. Находясь на кухне, супруг ударил женщину и пошел назад спать.

Жена разозлилась и схватила в руки нож, а затем ударила им мужчину в спину. Соседи позвонили в правоохранительные органы. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой выяснено, что пострадавшему был нанесен серьезный вред здоровью. Следователи продолжают расследование дела.

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