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Супруга главного тренера питерского Зенита Сергея Семака рассказала в социальных сетях о том, как чуть было не умерла из-за отравления супом. Она пояснила, что заказала блюдо, которое доставили прямо домой, в азиатском ресторане.

Суп, который съела Анна Семак, был сварен на грибном бульоне с кунжутом и водорослями. Она поделилась своими впечатлениями об этом блюде. Ей показалось, что «почва уходит из под ног». Анна с трудом добралась до кровати и сумела открыть окно, чтобы впустить немного свежего воздуха и попытаться понять, что же происходит. «Я думала, что умру этой ночью», – написала девушка в Инстаграм.

Сперва Анна предположила, что ее отравил обозленный на весь мир повар или курьер, которого выгнали с работы. Среди других версий были также отравление грибами, а также сердечный приступ. Оценив все симптомы, супруга Семака склонилась именно к третьему предположению.

Она сообщила, что с ней случилась обычная паническая атака. К утру Анне стало значительно легче. Она написала, что в сложных ситуациях важно не становиться на позицию жертвы, не ныть и не осуждать окружающих.

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  • Анна
  • 18.09.2020
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