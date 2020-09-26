Эксперты Университета Гвельфов провели ряд экспериментов с кошками и выяснили, что кормить их лучше один раз в день, а не несколько. Но давать животному нужно большие порции.

Для исследований ученые выбрали 8 кошек без проблем со здоровьем и с нормальным весом. Для их кормления использовали две диеты, давая животным одно и то же количество пищи. Но в одном случае его разбивали на 4 приема, а во втором – давали все за один раз.

Во время эксперимента ученые внимательно наблюдали за разными показателями. Оказалось, что кошки как при одноразовом, так и при четырехразовом питании тратили одно и то же количество энергии. Однако когда животные принимали пищу четыре раза в день, то у них вырабатывалось несколько меньше гормонов, которые отвечают за управление аппетитом. Кроме того, у них снижался уровень аминокислот, ответственных за рост мышечной массы.

Ученые пояснили, что в дикой природе кошки питаются один раз в день. Они выходят на охоту, ловят добычу, съедают ее и спят. Поэтому именно так нужно кормить их и в домашних условиях.