читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты Университета Гвельфов провели ряд экспериментов с кошками и выяснили, что кормить их лучше один раз в день, а не несколько. Но давать животному нужно большие порции.

Для исследований ученые выбрали 8 кошек без проблем со здоровьем и с нормальным весом. Для их кормления использовали две диеты, давая животным одно и то же количество пищи. Но в одном случае его разбивали на 4 приема, а во втором – давали все за один раз.

Во время эксперимента ученые внимательно наблюдали за разными показателями. Оказалось, что кошки как при одноразовом, так и при четырехразовом питании тратили одно и то же количество энергии. Однако когда животные принимали пищу четыре раза в день, то у них вырабатывалось несколько меньше гормонов, которые отвечают за управление аппетитом. Кроме того, у них снижался уровень аминокислот, ответственных за рост мышечной массы.

Ученые пояснили, что в дикой природе кошки питаются один раз в день. Они выходят на охоту, ловят добычу, съедают ее и спят. Поэтому именно так нужно кормить их и в домашних условиях.

Вам может понравиться

На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник

Житель Сахалина лишился своего дрона, когда пытался снять на видео медведя, гулявшего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 сентября – ясно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 сентября – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 26 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 26 сентября – пасмурно, до 25 °C |