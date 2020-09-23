читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Анна Калашникова рассказала об измене, совершённой её прежним возлюбленным, с которым она встречалась несколько лет назад.

По словам певицы, это был влиятельный человек, и для него она даже устраивала различные мероприятия, на которые звала в том числе и знакомых среди артистов. Но одно из таких событий она пригласила двух девушек-двойняшек, и юмориста с нетрадиционной ориентацией.

Девушки писали возлюбленному Анны и предлагали тройничок, на что он лишь смеялся и показывал сообщения Калашниковой. А потом он всё же согласился на предложение девушек. Анну это весьма шокировало, но она его простила.

И лишь позже она узнала, что её возлюбленный провёл время и с ведущим. Для него это был первый подобный опыт. Калашникова с тех пор начала более осторожно относиться к своим друзьям, и не делится с ними, а также с журналистами, подробностями своей личной жизни.

Вам может понравиться

Житель села Соболево обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней

На Камчатке завершено расследование дела об изнасиловании 13-летней девочки. Следственные органы установили,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Avia.pro: военные США и Украины осадили Крым с запада и востока

В информагентстве Avia.pro сообщают о том, что американские и украинские военнослужащие заблокировали… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Елена Темникова показала своего кота за миллион рублей

Певица Елена Темникова на своей странице в Instagram похвасталась приобретением нового питомца… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 сентября – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 23 сентября – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 сентября – небольшая облачность, до 13 °C | Королев: погода, 23 сентября – переменная облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 23 сентября – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 23 сентября – ясно, до 24 °C |