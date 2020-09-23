Певица Анна Калашникова рассказала об измене, совершённой её прежним возлюбленным, с которым она встречалась несколько лет назад.

По словам певицы, это был влиятельный человек, и для него она даже устраивала различные мероприятия, на которые звала в том числе и знакомых среди артистов. Но одно из таких событий она пригласила двух девушек-двойняшек, и юмориста с нетрадиционной ориентацией.

Девушки писали возлюбленному Анны и предлагали тройничок, на что он лишь смеялся и показывал сообщения Калашниковой. А потом он всё же согласился на предложение девушек. Анну это весьма шокировало, но она его простила.

И лишь позже она узнала, что её возлюбленный провёл время и с ведущим. Для него это был первый подобный опыт. Калашникова с тех пор начала более осторожно относиться к своим друзьям, и не делится с ними, а также с журналистами, подробностями своей личной жизни.