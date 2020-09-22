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Ханс Клюге, возглавляющий Европейское бюро ВОЗ дала высокую оценку действиям властей российской столицы по предотвращению распространения SARS-CoV-2. Также представитель Всемирной организации здоровья заявил, что его первый визит в Россию демонстрирует стремление к расширению сотрудничества и укреплению дружеских отношений.

Сергей Собянин, в свою очередь, выразил благодарность ВОЗ. Он сказал, что советы организации стали своеобразной базой для мер, предпринятых в столице. И именно благодаря им было спасено множество жизней москвичей.

Мэр Москвы также заметил, что на первых порах рекомендации ВОЗ казались чересчур строгими и избыточными. Но когда пандемия пришла в Россию и перешла на следующую стадию, то оказалось, что представители организации были правы.

Помимо встречи со столичным мэром, Клюге уже провел беседу с Михаилом Мурашко, возглавляющим Минздрав РФ, а также намеревается побывать в московском телемедицинском центре. Он заявил, что большинство стран, которые отменили карантин, сейчас опять вводят ограничительные меры. По его словам, сейчас они необходимы, но вводить их нужно локально, в зависимости от сложившейся ситуации.

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