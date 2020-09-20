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В ближайшем будущем Россия может создать несколько военных баз на Кубе, что будет симметричным ответом на активные действия США и провокации, которые в последнее время наблюдались как на море, так и в воздухе. Об этом рассказал военный обозреватель Игорь Коротченко.

Он заявил, что на совместных учениях с украинскими военными американцы тренируются в нанесении ядерных ударов по РФ с территории соседнего государства. Создание кубинской базы российских войск позволит отплатить Соединенным Штатам той же монетой.

Коротченко отметил, что разворачивать базы нужно как можно скорее. Также он порекомендовал размещать на них ракетные установки «Искандер» и «Калибр», которые отлично проявляют себя как в учебной, так и в боевой обстановке. Эксперт уверен, что со всеми, кто провоцирует Россию, нужно научиться разговаривать спокойно, терпеливо, но в то же время жестко.

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