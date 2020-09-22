В Белоруссии военные смогли без боя «захватить» 8 боевых самолетов одной из стран-участниц Североатлантического альянса.

Отмечается, что Болгария ранее отправила в Белоруссию 8 штурмовиков для проведения ремонтных работ. Речь идет практически о половине всей штурмовой авиации этого черноморского государства. Болгарские власти беспокоятся о том, что могут не получить свои самолеты обратно, так как ранее Минск решил закрыть свои границы.

В СМИ указывают, что болгарские Военно-воздушные силы имеют на вооружении 14 советских Су-25, но лишь 5 из них находятся в работоспособном состоянии. В Болгарии отмечают, что продолжат использовать эти самолеты даже после того, как получат истребители F-16 из Соединенных Штатов.