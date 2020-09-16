Американские военно-морские силы планируют в ближайшее время начать проведение регулярных операций в акватории Черного моря. Именно с этой целью они инициировали переход в черноморские воды своего транспортно-десантного судна Yuma.

Сообщение об этом появилось в официальном Твиттер-аккаунте Шестого американского флота. Кроме того, ведомство заявило о том, что подобные операции не должны стать какой-то диковинкой, так как корабли США практически постоянно проводят их, находятся в акватории Черного моря и своевременно приходят на помощь своим союзникам, если они в ней нуждаются.

Напомним, что это не первый случай появления американских кораблей в зоне ответственности РФ. Так, в Баренцевом море Северный флот следит за перемещениями целой эскадры судов Североатлантического альянса. Также в акватории Балтийского моря появился эсминец «Росс», который принадлежит ВМС США и несет на борту ракеты с ядерными боеголовками.