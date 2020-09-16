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Геннадий Разумикин, башкирский министр цифрового развития и госуправления, сообщил об удалении информации о 400 000 автомобилистах, зарегистрировавшихся на портале «Дорога 02» во время пандемии COVID-19.

Согласно словам руководителя ведомства, все сведения о перемещениях водителей были полностью стерты. На интернет-портале регистрацию прошли почти полмиллиона владельцев авто, совершивших свыше полутора миллиона поездок. На них все были подготовлены цифровые пропуска.

В СМИ напоминают, что во время эпидемии коронавирусной инфекции власти Башкирии решили ограничить передвижение местных жителей, запустив сервис по выдаче временных пропусков. Многие водители тогда забеспокоились о том, что информация об их поездках и личные данные могут в будущем «утечь» в Сеть после деактивации сервиса, однако Разумикин развеял их опасения.

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