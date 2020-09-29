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Российские Воздушно-космические силы в этом месяце смогли ликвидировать сразу 3 лагеря террористов, расположенных в Идлибе и предназначенных для подготовки боевиков.

Отмечается, что 20 сентября боевая авиация РФ атаковала лагерь «Западный», расположенный на окраине сирийской провинции. Были использованы истребители и штурмовики Су-34 и Су-24. В рамках этого удара удалось уничтожить 7 объектов боевиков. За 5 дней до этого российские самолеты нанесли удар по лагерю в Маарет-Мисрине, где велась подготовка почти 300 террористов.

В СМИ указывают, что 9 сентября в Ашхани-Тахтани был уничтожен лагерь, где готовили 150 бойцов. Указывается, что в ходе атаки удалось устранить 80 террористов, включая 7-х полевых командиров. Были также взорваны 6 единиц бронетехники.

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