На YouTube-канале виртуального исследователя MrMBB333 появилось видео, демонстрирующее некий объект под льдами Антарктиды.

Неизвестный объект, как отмечается, обладает довольно крупным размером. К тому же автор ролика предполагает, что находка искусственного происхождения. В комментариях подписчики канала поддержали озвученную теорию и предположили, что MrMBB333 обнаружил подводную лодку. Обнаружить её исследователь сумел при помощи Google Earth. При этом увидеть объект можно только на панорамах Google Earth, созданных в 2004 году. В более поздних версиях его уже нет.

По словам MrMBB333, форма объекта цилиндрическая, что может действительно указывать на подлодку. Кроме того, отмечается металлический отблеск от объекта, и выступы на верхней части. Было высказано предположение, что подлодка застряла под льдом ещё во времена Второй Мировой войны.