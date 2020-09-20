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Виктория Бэкхем, супруга знаменитого футболиста и модельер, разместила в соцсети «Инстаграм» видео с моделью, у которой была обнажена грудь. Фанаты тут же раскритиковали знаменитость.

Многие пользователи назвали опубликованный ролик «безвкусным», потребовав удалить его из социальной сети. Они напомнили, что в правилах Instagram черным по белому написано о запрете публикации материалов с обнаженными телами. Ограничения не касаются только работ, связанных с искусством.

Следует отметить, что видео было размещено перед началом нового модного показа в столице Великобритании, в котором планирует принять участие Бэкхем. У нее имеется собственная линия одежды и бренд, который она развивает последние 12 лет.

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