Британские военные силы принялись за глушение радарных систем российских ЗРК С-400, которые развернуты на Крымском полуострове.

Для этого Великобритания использует свои боевые корабли и воздушные судна. Ее главная цель заключается в определении возможностей российской противовоздушной обороны. На данный момент британские ВМС и ВВС ведут активную разведку у побережья Крыма, используя при этом радиоэлектронное воздействие на С-300 и С-400.

Британцы пытаются найти наиболее уязвимые места российских средств ПВО. По мнению военных экспертов, эта разведывательная операция указывает либо на планы осуществить массированный удар, либо на отработку соответствующих маневров.