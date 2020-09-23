Ведущий передачи “Время покажет” Артем Шейнин выразил возмущение в отношении популярного в Дании шоу оригинальным способом.

Как сообщается, передача называется “Ultra раздевается”. В ней взрослые раздеваются перед несовершеннолетними детьми, а те, в свою очередь, задают вопросы о теле человека. По словам создателей шоу, таким образом дети должны понять, что тело человека не обязательно является идеальным, а также должны преодолеть свои комплексы.

Шейнин, комментируя сюжет, подставил руку к лицу, имитируя тошноту, и заявил, что ему нужно ненадолго покинуть студию. Он на некоторое время оставил своего соведущего Анатолия Кузичева одного. После возвращения Шейнин отметил, что в его детстве у детей во дворе всегда было чем заняться, чем показывать друг дружке, как у кого что устроено. Увиденную передачу он охарактеризовал как “шоу уродов”.