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Сибирские учёные обнаружили в Якутии неизвестных ранее редких бабочек-аполлонов.

Как сообщается, бабочки были найдены на северо-востоке Якутии. Специалисты во время проведения исследования заметили бабочек, которых поначалу посчитали за Parnassius arcticus. Этот вид, как отмечается, занесён в Красные книги России и ещё шести других стран.

Однако рассмотрев насекомых получше, учёные заметили, что они не принадлежат этому виду. Так, они обладают немного большим размером, на крыльях отсутствуют точки, но имеются красные штрихи.

В ходе дальнейшего изучения бабочек учёные выяснили, что нашли неизвестный ранее подвид арктических апполонов. Он получил название Parnassius arcticus arbugaevi в честь Германа Арбугаева – директора эколого-этнографического комплекса “Чочур Муран”.

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