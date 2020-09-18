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На ул. Гагарина в городе Выборге минувшей ночью сгорел автомобиль Skoda. Правоохранительным органам не составило труда установить, что происшествие являлось поджогом, так как виновник пожара попал в объективы камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина выливает на капот авто канистру бензина, а затем поджигает машину и растворяется во тьме. Личность поджигателя пока не установлена, но полицейские уверены, что это дело времени. В отношении мужчины планируется в ближайшее время возбудить уголовное дело.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины поджога. Все дело в том, что автомобиль являлся собственностью главного таможенного инспектора, который работает в Морском порту города. Следственные органы не исключают, что преступление каким-то образом связано с его профессиональной деятельностью.

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