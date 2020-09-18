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Тимоти Рэй, который возглавляет Командование глобальных ударов американских ВВС, сообщил о том, что США проигрывает и Китаю, и России в сфере приведения стратегических вооружений в соответствие с современными стандартами. Он заявили, что Минобороны нужно как можно скорее вкладывать средства в их модернизацию, так как в противном случае Москва и Пекин сумеют оторваться от них на недосягаемое расстояние.

Рэй пояснил, что модернизацию срочно нужно применять не только для баллистических ракет, но и для подводных лодок, стратегических бомбардировщиков и другого вооружения.

Он уверен, что главной силой американских ВВС станет бомбардировщик B-21 Raider. Для его изготовления будет применена технология «летающее крыло», которая сделает самолет практически полностью незаметным для ПВО.

В наземной части так называемой ядерной триады требуется срочная замена шахтных ракет Minuteman III. Сейчас разрабатываются новые боеприпасы, которые уже к окончанию 20-х годов должны появиться на вооружении.

Сведений об этой ракете практически нет, однако известно, что дальность ее полета будет достигать 15 тыс. километров. Боеприпас будет корректироваться по спутникам GPS, что повысит точность полета до максимума.

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