В отличии от взрослых дети воспринимают человеческую речь обоими полушариями мозга. Эта уникальная способность исчезает ближе в восемнадцатилетию. Причины ее исчезновения пока остаются загадкой для ученых.

Умение детей воспринимать речь двумя полушариями мыслительного органа подтвердили эксперты Джорджтаунского университета США. Они заявили, что эта способность зависит от возраста. Чем меньше лет ребенку, тем больше она развита. Результаты исследований позволили ученым понять, почему дети даже после родовой травмы продолжают нормально воспринимать окружающий мир.

Все дело в том, что функции той части мозга, которая была повреждена из-за травмы, перекладываются на здоровое полушарие. После 18 лет данная возможность исчезает, поэтому любые травмы могут привести к проблемам с восприятием речи.