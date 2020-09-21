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На трамвайной остановке, которая расположена напротив кинотеатра «Люмьер» в Ульяновске, было найдено тело неизвестного. Представители правоохранительных органов утверждают, что видимых повреждений, указывающих на криминальное происхождение трупа, в ходе предварительного осмотра обнаружено не было.

Сотрудники депо сообщили полиции, что мужчина, возраст которого составляет от 45 до 55 лет, является жителем данного микрорайона. По их словам, он часто появлялся на улице в состоянии алкогольного опьянения. Но его имени никто назвать не смог.

Для идентификации тела полицейские сняли отпечатки пальцев. Теперь предстоит дождаться экспертизы, чтобы узнать, по какой причине умер мужчина. В настоящий момент начата доследственная проверка, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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