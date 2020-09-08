В столице Башкортостана заместителя министра правительства региона выселяют из 4-комнатной квартиры, так как его жена не стала выполнять условия договора о смене жилья.

Семья чиновника получила новую квартиру 9 лет назад, когда тот еще руководил Зилаирским районом. Жена государственного служащего подписала соглашение мены, согласно которому до конца осени 2012 года она должна была передать в пользование муниципалитета свое 1-комнатное жилье, а затем доплатить около 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Однако женщина не стала выполнять указанные условия, а 6 лет назад и вовсе выставила на продажу однокомнатную квартиру. В результате семья чиновника в течение 9 лет безвозмездно пользовалась жильем, которое ей не принадлежала. Администрация Уфы никак не реагировала на данную ситуацию, поэтому прокуратуре пришлось добиваться выселения через суд.