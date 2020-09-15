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В Тюменском районе кандидат, набравший всего шесть голосов избирателей, стал депутатом.

Как сообщается, выборы проходили в посёлке Московский 13 сентября – избирателям необходимо было выбрать депутатов в Думу местного муниципального образования. На данном округе, как отмечается, находится 565 избирателей. Однако из них проголосовали всего лишь 22 человека – 18 в день голосования, и ещё четыре досрочно.

Два избирателя свои бюллетени испортили. Остальные отдали свои голоса следующим образом: по шесть получили представитель КПРФ Владимир Игнатов и кандидат от “Единой России” Рузиля Саитова, по четыре голоса получили кандидат от ЛДПР Егор Козлов и представитель “Справедливой России” Оксана Миколенко.

Из-за того, что Игнатов как кандидат был зарегистрирован ранее, в итоге он и был избран депутатом.

Почему на выборы явилось так мало людей, можно только догадываться. Так, для многих могла быть неудобна дата, так как 13 сентября является воскресеньем, и многие в этот день убирают урожая. Также отмечается, что кандидаты проявляли мало активности. Кроме того, жители могут просто не доверять властям.

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