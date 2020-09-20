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В Тюмени скончалась врач-терапевт Марина Сафарова. Ей было 44 года, причиной смерти стал коронавирус.

Как сообщается, Сафарова ранее жила в Нижневартовске, где работала в Департаменте здравоохранения. В Тюмень она ездила на повышение квалификации, а потом и вовсе переехала и начала работать в реабилитационном центре “Градостроитель”. В общей сложности, Сафарова проработала в медицине почти 20 лет.

После того, как началась пандемия коронавируса, Сафарова практически жила на работе. В конце июля она ушла на выходные, а по возвращению у неё был взят тест на коронавирус. Положительные результаты были получены 2 августа, а уже 28 числа Сафарова скончалась.

По словам её близких, её хоронили в закрытом гробу, и даже не разрешили омыть тело. У Сафаровой осталась 11-летняя дочь, которую забрали к себе её родители.

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