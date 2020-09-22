Короткая потасовка в Пролетарском округе города Тула завершилась смертью одного из участников ссоры. Информацию об этом ужасном инциденте озвучила пресс-служба СК тульского региона.

Следствию стало известно, что 37 летний житель областного центра находился в гостях у знакомого 1978 года рождения. После длительных возлияний между собутыльниками вспыхнула ссора, которая грозила перерасти в драку. Гость схватил со стола кухонный нож и несколько раз нанес удары в область груди и головы. Его визави скончался на месте, не дождавшись приезда «скорой».

По результатам доследственной проверки и осмотра места происшествия подозреваемый в жестоком убийстве был задержан. В ближайшее время планируется проведение экспертизы, которая позволит собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела и последующей его передачи в суд.