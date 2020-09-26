Президент Татарстана издал и подписал указ о введении карантина по бешенству сразу в трех населенных пунктах. Причина – неблагополучная ситуация с заболеваниями домашних животных. Срок действия карантина – 60 дней после последнего выявленного случая болезни.

Под действие указа подпадают деревня Утяшкино в Заимском, а также село Новоспасск в Алексеевском р-нах. Кроме того, введены специальные меры и в селе Шахмайкино, что в Новошешминском районе.

Жители этих населенных пунктов в период действия установленных ограничительных мер не должны продавать продукцию, полученную от домашних животных – мясо и молоко. Последнее может быть вывезено за пределы карантинной зоны исключительно после прохождения процедуры пастеризации. Шерсть и шкуры реализовать можно, однако предварительно они должны проходить дезинфекцию.