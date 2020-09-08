В Татарстане сняли социальный ролик о роли женщин и важности выбора

В Сети был опубликован видеоролик, снятый жительницами Татарстана.

Идея создания видео, как отмечается, принадлежит Нине Шиминой – председателю молодёжного парламента Татарстана и обладательнице звания “Женщина года – 2019”. Как она указала в публикации к видео, женщинам свойственно преуменьшать свою роль, несмотря на то, что им приходится принимать множество решений и также они участвуют в социальной и политической жизни.

Целью создание видео было желание напомнить женщинам о том, как они важны для всего мира. В ролике представлены четыре героини, в которых каждая девушка может себя узнать в одной из них.

Девушки задаются вопросом о том, что их ждёт завтра и в каком мире будут жить их дети. Отмечается, что только надежды на хорошее будущее мало – необходима ещё и уверенность.