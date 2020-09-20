В компании «Столото» отреагировали на сведения о кончине Михаила Борисова, ведущего телепередачи. Для руководства данная новость тоже стала неожиданностью.

В опубликованном сообщении представители организации заявили, что тоже крайне обеспокоены этой непонятной ситуацией. У них сейчас имеется та же информация, которая публикуется в СМИ. Ранее целый ряд информагентств разместили новость о смерти 72-летнего телеведущего. Он умер в одной из больниц Москвы.

Отмечается, что вчера, 19 сентября, в ходе съемок нового выпуска передачи «Русское лото» Борисову неожиданно стало плохо. Его сразу же доставили в медучреждение и подключили к аппарату ИВЛ. По словам медиков, артист скончался от остановки сердца. У него, возможна, была коронавирусная инфекция.