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На канале американского издания Military Watch на видеосервисе YouTube появилось видео с прогнозом возможного вооруженного столкновения Белоруссии с Польшей. Сценарий ролика создали военные эксперты, которые отдали безоговорочную победу Минску.

Обозреватели утверждают, что Беларусь обладает более широким боевым потенциалом, чем соседняя Польша. В ее распоряжении имеется мощная авиация, а также средства ПВО, отвечающие довольно высоким современным стандартам.

Кроме того, уверены эксперты, Белоруссия не упустит возможности нанести удар по противнику из ракетных систем залпового огня С-300, «Тор» и «Бук», которые обладают большой мощью.

Делая такой прогноз, эксперты забыли упомянуть, что вооруженный конфликт между упомянутыми в ролике двумя странами моментально превратится в мировую войну. По той простой причине, что Польша входит в Североатлантический блок НАТО и вполне может рассчитывать на его поддержку.

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