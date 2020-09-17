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Американская Военно-промышленная корпорация опубликовала в YouTube видеоролик, на котором можно познакомиться с функциональностью лазерных бортовых систем, разрабатываемых для истребителей ВВС США. На кадрах видно, как данное оборудование уничтожает ракеты, запущенные по воздушным танкерам KC-46 Pegasus.

Сама тактическая лазерная система под названием TALWS была установлена на истребителе F-16. По уверениям разработчиков, она способна обеспечивать защиту от ракет классов «земля-воздух» и «воздух-воздух». Боеприпасы уничтожаются высокоэнергетическим лучом, который посылают пилоты истребителей, осуществляющие управление системой.

Видео быстро привлекло внимание пользователей, которые сразу же принялись за его активное обсуждение. Они сошлись во мнении, что если данная система будет в скором времени запущена в серийное производство, а не является лишь демонстрационной моделью, то возможности американских ВВС существенно вырастут.

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