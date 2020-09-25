В издании The Drive из США появились чертежи американского варианта гиперзвукового блока «Авангард». На них можно увидеть, что глайдер имеет обтекаемую форму, а нагрузке будут подвержены все части системы.

Новое оружие получило название (ARRW) AGM-183A. По заверениям его создателей, оно способно перемещаться со скоростью до 20 Махов. Запускать новинку планируют с самолетов, а не ракетоносителей, как российский блок. Сейчас его испытания проводятся на стратегических бомбардировщиках B-52H.

Однако это не единственная разработка США в данной области. Они также создают гиперзвуковой глайдер C-HGB, ранее испытанный Министерством обороны. Его разработка засекречена, но в СМИ попала информация, что специалисты столкнулись с одной проблемой – высокой температурой. Дело в том, что оболочка ее не выдерживает. Решить ее конструкторы смогли путем использования нескольких слоев вокруг боевой части.