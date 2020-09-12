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Союз развития туризма в РФ разработал амбициозный инвестиционный проект, предполагающий строительство «Острова Сочи» в Черном море. В настоящий момент он находится на стадии обсуждения – возможная реализация стала предметом беседы Сергея Кривоносова, представляющего Государственную Думу, и главы администрации города Алексея Копайгородского.

Согласно проекту, на курорте скоро должен вырасти насыпной остров, который будет находиться в полутора сотнях метров от побережья. Предполагаемая площадь составит 8 000 квадратных километров. На острове планируется построить гостиничный комплекс категории «5 звезд» площадью 30 тыс. кв.м. вместе со всей требуемой инфраструктурой.

Это не первый подобный проект. 11 лет назад неподалеку от побережья Сочи планировалось создание насыпного острова «Федерация», который обошелся бы в 6 миллиардов рублей. Тогда проект заморозили и в городской генеральный план не включили.

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