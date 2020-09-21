Поисковое общество «Сальвар» объявило о розыске Екатерины Борисенковой, которая бесследно пропала в Смоленске. Представители ПСО рассказали, что девушка 24 лет была на костылях. В минувшее воскресенье она вышла из дома и не вернулась

Рост разыскиваемой смолянки – около 176 сантиметров. Среди других примет – светлые волосы с темными отросшими корнями и голубые с серым глаза. Когда девушка уходила из дома, то была одета в джинсовые брюки черного цвета, белую ветровку. На ногах – синие кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезнувшей девушке, просят связаться с полицией по номеру 102 либо позвонить по одному из телефонов – 8 (4812) 63-63-33 или 8-908-289-26-99.