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В Симферополе местный житель до смерти избил собственную жену.

Как сообщается, 53-летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о смерти его 46-летней жены. Судмедэкспертиза установила, что она погибла из-за отёка головного мозга, который был вызван травмой.

Затем выяснилось, что супруги часто злоупотребляли алкогольными напитками, и, будучи пьяным, постоянно ссорились и дрались. В очередной такой конфликт мужчина нанёс несколько ударов жене по голове и отправился пить дальше. Женщина же потеряла сознание и упала на кровать. Муж решил, что она просто спит, и понял, что она скончалась лишь тогда, когда попытался разбудить её.

В настоящее время материалы дела переданы в следственные органы.

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