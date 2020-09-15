В Симферополе местный житель до смерти избил собственную жену.

Как сообщается, 53-летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о смерти его 46-летней жены. Судмедэкспертиза установила, что она погибла из-за отёка головного мозга, который был вызван травмой.

Затем выяснилось, что супруги часто злоупотребляли алкогольными напитками, и, будучи пьяным, постоянно ссорились и дрались. В очередной такой конфликт мужчина нанёс несколько ударов жене по голове и отправился пить дальше. Женщина же потеряла сознание и упала на кровать. Муж решил, что она просто спит, и понял, что она скончалась лишь тогда, когда попытался разбудить её.

В настоящее время материалы дела переданы в следственные органы.