Алла Пугачева 9 сентября появилась в эфире YouTube-шоу “Музыкалити”, ведущим которого является её муж Максим Галкин.

Выпуск собрал более 1,8 миллионов просмотров и около 94 тысяч “лайков” против 5 тысяч “дизлайков”. Зрителей весьма удивило то, что Пугачева знает Скриптонита и разбирается в современных молодых исполнителя, а также высоко оценили её поведение во время передачи. По мнению многих, этот выпуск шоу получился самым удачным, и они выразили надежду, что в дальнейшем планка не будет опущена.

Однако не обошлось и без критики – досталось внешнему виду 71-летней певицы. Многие заметили неестественно натянутую кожу на её лице и другие явные следы пластической хирургии. Некоторые довольно резко осудили за это Аллу Борисовну, но, впрочем, негативных комментариев было не очень много.

А за несколько дней до этого пользователи в Интернете также обсуждали звездную чету, но уже по другому поводу – появились слухи, что Галкин и Пугачева разводятся.