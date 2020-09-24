Беспилотный летательный аппарат сумел запечатлеть сбитый российский истребитель Су-30. Фотографии уже появились в интернете. На них видно, что боевая воздушная машина практически полностью уничтожена. Все, что от нее осталось – это остатки двигателей.

Издания разных стран мира сообщают, что основная версия гибели истребителя – это случайное попадание в него ракеты с другого самолета. В ходе учений его внезапно поразил Су-35. Утверждается также, что пилоты, отправляющиеся в учебно-тренировочный полет, оставили на самолете боекомплект, что и привело к мощному взрыву. Впрочем, эта гипотеза в настоящий момент еще не нашла подтверждения.

Точно известно, что экипаж истребителя в составе двух пилотов своевременно катапультировался. Летчикам удалось остаться в живых. Официального комментария от Министерства обороны о причинах происшествия, а также о состоянии сбитого самолета пока не было.