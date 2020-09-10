В оперштабе по противодействию распространению COVID-19 в Саратовской области в рамках недавнего заседания сообщили, что почти 57% зараженных не знают, где могли подхватить инфекцию.

Согласно словам Ольги Кожановой, главного санитарного врача региона, во время общения с такими инфицированными становится известно, что они бывали во многих общественных местах, где люди ходили без средств индивидуальной защиты. При этом доля внебольничной пневмонии в области равна 65,3%, что намного выше среднего показателя по стране (25%).

За прошлую неделю было зафиксировано 905 случаев пневмонии, что превышает уровень предыдущих четырех недель. Кожанова также отметила, что в Саратовской области началось прививание от гриппа. Она уверена, что вакцинация крайне важна, ведь с ее помощью можно не допустить осложнений.