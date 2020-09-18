Вчера, 17 сентября, рядом с входом в поликлинику под номером 14, расположенной в городе Самара, умер пожилой мужчина.

Согласно словам свидетелей произошедшего, мужчина начал подниматься по лесенке, чтобы войти в медицинское учреждение, а затем неожиданно упал без сознания. Прохожие тут же вызвали скорую помощь и попросили сотрудников поликлиники помочь потерпевшему. Однако врачи не спешили помогать ему.

Скорая помощь прибыла к месту инцидента примерно спустя пятнадцать минут, однако к тому моменту мужчина уже умер. Данное происшествие было зафиксировано на камеру. Бездействием медперсонала позднее заинтересовалась прокуратура.