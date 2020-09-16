В Рязани из-за ремонтных работ женщине, везущей инвалидную коляску, пришлось идти по проезжей части.

Фотография произошедшего момента была опубликована в соцсети “Вконтакте” на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова. В комментариях местные жители рассказали о ремонтных работах, которые в настоящее время ведутся неподалёку от пересечения улиц 2 Линии и Шевченко.

Во время этих работ был перекопан пешеходный тротуар, из-за чего людям приходится идти по дороге. Отмечается, что несмотря на эту ситуацию, на этом месте нет никаких дорожных знаков или схемы движения, и пешеходам приходится надеяться на то, что не попадут под машины. А, между тем, неподалёку находятся два детских спортивных центра.