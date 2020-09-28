На видеосервисе “КиноПоиск HD” появился отечественный мини-сериал “Просто представь, что мы знаем”.

Как сообщается, сериал является первым российским проектом, который имеет тему о Telegram-каналах. Согласно сюжету, журналист, собравший команду из трёх девушек, пытается раскрутить Telegram-канал. При этом в России данный мессенджер в то время был под официальной блокировкой.

Всего в сериале четыре эпизода, каждый из которых имеет длительность около 40 минут. Все серии появились на сервисе одновременно, просмотр доступен с 24 сентября. Режиссёром является Роман Волобуев, среди актёров такие известные российские актёры, как Евгений Стычкин, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, и другие.