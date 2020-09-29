В информагентстве «Звезда» сообщили, что тесты американского истребителя 6-й генерации завершились провалом.

Отмечается, что во время испытаний прототипа нового боевого самолета тестовый образец продемонстрировал малую управляемость. У него также произошел сбой при совершении маневров, связанных с быстрым подъемом вверх. В издании добавили, что у Соединенных Штатов сейчас отсутствуют технологии для разработки истребителя новой генерации.

Согласно словам экспертов, у американцев нет сплавов, способных выдержать высокую температуру, образуемую в камере сгорания водородного ускорителя, и материалов лопаток двигателя. Ранее США пробовали перекупить необходимые формулы у РФ, но у них ничего не вышло.