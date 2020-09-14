Приморскстат опубликовал демографическую статистику за январь-июнь 2020 года в Приморском крае.

За шесть месяцев родились 8 420 детей, что составляет 8,9 новорожденных на одну тысячу населения. Младенческая смертность (дети в возрасте до года), как отмечается, по сравнению с 2019 годом не изменилась, и составляет 5,5 детей на одну тысячу родившихся.

Число умерших составляет 12 880 человек, или 13,7 умерших на одну тысячу населения. Это в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мужчины умирают чаще женщин на 8,5% – как отмечается, скончались 6 702 мужчины.

Прибыло в регион из других частей России 7 630 человек, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Из других стран прибыло 3 989 человек, что меньше в 1,8 раз. При этом уехали из Приморья 7 985 человек в другие части России, что меньше на 18,8%, в другие страны – 5 622 человек, что по сравнению с 2019 годом больше на 9,5%.