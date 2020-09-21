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В подмосковном Чехове в пятницу был обнаружен мумифицированный труп мужчины. Тело нашли в сарае случайные прохожие, которые вызвали полицию. В настоящий момент установлено, что погибшим является житель города, которому на момент смерти исполнилось 56 лет.

Первичные следственные действия показали отсутствие на теле следов насильственной смерти. Правоохранительные органы предполагают отсутствие какой-либо связи с криминалом. Однако точные причины смерти, а также то, каким образом тело так долго пролежало в сарае, еще предстоит установить с помощью экспертизы.

Сейчас Следственный комитет проводит необходимые действия для проверки обстоятельств инцидента. По их завершению будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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