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В Санкт-Петербурге местная жительница пропустила рабочую смену, вызвав беспокойство у их коллег. Они попытались отыскать ее самостоятельно, но им этого не удалось, поэтому они вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС прибыли по месту жительства пропавшей женщины, которую зовут Татьяна, и вскрыли дверь квартиры. После этого на них тут же высыпались горы мусора. Отмечается, что хозяйка жилплощади проживала вместе с больным супругом. Их квартира оказалась полностью завалена различными отходами.

По словам соседа, женщина, работавшая кондуктором, пропала из квартиры 1 сентября. После этого с нижнего этажа начал идти трупный запах. Из квартиры вывезли целую машину различного хлама. Однако Татьяну и ее мужа все еще не удалось найти.

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